Umbria, auto si ribalta sulla E45 per schivare un cinghiale: tre feriti

Cinghiale attraversa la E45, un Pk che sta sopraggiungendo si ribalta e tre dei quattro occupanti finiscono all’ospedale. E’ accaduto nella tarda serata di venerdì lungo la E45 al km 114+800 in direzione nord, tra Promano e Santa Lucia nel comune di Città di Castello. Per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre, ma anche di sabato mattina 24 ottobre, l’Alta Valle del Tevere è stata interessata da notevoli rovesci di pioggia che hanno creato disagi alla circolazione e causato anche incidenti. Il più spettacolare, appunto, quello sulla E45 che ha visto coinvolto un Pk Ford Ranger, che per schivare un cinghiale ha sbattuto contro il muretto centrale e si è ribaltato.

