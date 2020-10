Covid in Umbria, a Perugia chiude lo storico ristorante Da Cesarino: "Dopo 50 anni dico basta"

Sabrina Busiri Vici 25 ottobre 2020 a

Da Cesarino. Più che un ristorante una istituzione. Per anni le decisioni della vita politica e sociale della città sono state prese durante pranzi o cene ai tavoli del locale di piazza IV Novembre. Clienti fissi: politici, amministratori, avvocati, imprenditori e operatori culturali. Ovviamente il locale è frequentato anche da tante famiglie perugine doc e rappresenta da sempre un'attrattiva per i turisti. I tempi cambiano ma la tradizione rimane. Per questo sorprende ascoltare le parole del titolare, Palmiero Milletti: “Basta, a fine mese faccio i conti e chiudo tutto. Ormai è finita un’epoca”.

Milletti, l’ordinanza del sindaco su piazza IV Novembre è stato il colpo di grazia?

“No, non è certo quest’ultima disposizione a mettere ulteriormente in crisi una situazione già da tempo difficile e complessa da gestire. La gente ha paura e non esce”.

“Da Cesarino” sembra che ci sia sempre stato. Ma da quanti anni ha aperto?

Cinquanta e sono soddisfatto di quanto fatto finora ma ora non ci sono più le condizioni per continuare a fare questo lavoro con serenità.



Come sta andando?

Venerdì sera avevo ai tavoli diciotto persone. Di queste solamente cinque erano turisti. Un anno fa, in una serata simile, potevo contarne almeno settanta. In questo mese sto registrando il 60% in meno di incassi rispetto al 2019.

Per comprendere meglio possiamo fare qualche conto ?

Ho 12 dipendenti e 6 mila euro di affitto mensili da pagare: con questi numeri meglio chiudere. Chi me lo fa fare a 65 anni?.

Ma non può dire che questa estate sia andata male. Sbaglio?

<Verissimo, abbiamo avuto un agosto d’oro: il migliore in cinquant’anni.

E allora, abbandona tutto proprio adesso?

I prossimi mesi saranno di chiusura totale e per me significano 300 mila euro di spese a fronte di incassi esigui.

Non ci può essere una via di mezzo prima di arrivare alla chiusura di un locale storico come il suo?

La cassa integrazione non si sa fino a quando rimarrà in vigore, licenziare non si può. Insomma, non c’è scampo.

