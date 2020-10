Università Perugia, il Fatebenefratelli è il collegio per l'isolamento Covid

Sabrina Busiri Vici 25 ottobre 2020 a

a

a

Il Fatebenefratelli, in centro storico a Perugia, è lo studentato che l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Adisu) ha riservato agli studenti fuori sede in isolamento o quarantena disposta dall’autorità sanitaria. Ventitré stanze, tutte singole e servizi igienici. “La situazione - fa sapere il garante degli studenti Aleph Bonomi - è sotto controllo. Anzi, dopo, una ripresa post vacanze più critica adesso i numeri sono scesi” .

Negli altri collegi, per mantenere il distanziamento previsto dalle linee guida governative, sono state opportunamente sdoppiate le camere. Almeno fin dove è stato possibile farlo. Inevitabilmente il numero dei posti letto è diminuito rispetto alle disponibilità effettive delle strutture Adisu. Gli ospiti nei sei collegi di Perugia adesso sono 887 posti, 191 in meno del regime

Nonostante il bando per l’assegnazione delle borse di studio già tenesse conto di tale riduzione, si contano ora 70 studenti rimasti esclusi, ovvero idonei non beneficiari dell’alloggio (la borsa di studio viene loro erogata). “A contribuire ridurre ulteriormente il numero delle camere disponibili - spiegano dall’Adisu - è stata la necessità di prevedere stanze riservate e misure di isolamento e quarantena anche in ciascuna delle residenze proprio per evitare spostamenti di studenti già residenti che presentassero situazioni sintomatiche”.

Per i 70 esclusi si sta pertanto trovando una soluzione. Al vaglio dell’Agenzia due ipotesi: bonus affitto o una sistemazione temporanea in hotel. La prossima settimana dovrebbe essere decisiva per sciogliere il nodo.

Per quanto riguarda le camere rimaste doppie, Aleph Bonomi fa una richiesta: “C’è bisogno di tempi più stretti per l’effettuazione di test di controllo per gli studenti coabitanti. Il monitoraggio ha tempi troppo lunghi a causa dell’ingolfamento in corso e questo può creare una situazione critica nelle stanze doppie, anche se le misure di distanziamento e protezione sono scrupolosamente osservate”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.