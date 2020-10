Arrestato 34enne, doveva scontare quattro mesi di carcere

24 ottobre 2020 a

Gli agenti del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un cittadino extracomunitario di origini albanesi, di 34 anni, per il reato di falsità materiale commessa da privato. Le indagini sono partite dalla zona di Bastia Umbra, dove l’uomo risultava risiedere, ma, appurata l’assenza dal domicilio, sono state attivate tutte le procedure investigative fino a che non è stato localizzato nella zona di Collestrada. Concluse tutte le procedure di rito, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Capanne per scontare i quattro mesi di reclusione a suo carico

