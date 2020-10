Umbria, ambulatori aperti di domenica per abbattere le lista di attesa

24 ottobre 2020 a

Ambulatori aperti di domenica per abbattere le liste di attesa. Il 25 ottobre all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino dalle 8 alle 18 sarà possibile effettuare gli screening mammografici e, dalle 9 alle 19, le risonanze magnetiche. All’ospedale di Città di Castello, invece, dalle 7,30 alle 19,30 verranno effettuate le risonanze magnetiche. Gli ambulatori di piazzale Europa a Perugia saranno aperti per gli esami radiologici e le ecografie nonché le visite neurologiche dalle 8 alle 13. Le prestazioni - avvisa in una nota stampa la Usl Umbria 1 - sono riservate agli utenti già contattati dal Cup, che dovranno presentarsi con la prestazione già pagata.

