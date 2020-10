Umbria, multati 45 furbetti dei rifiuti grazie alle telecamere

24 ottobre 2020 a

A Città di Castello inizia a funzionare la strategia delle fototrappole per contrastare i furbetti dei rifiuti. Le 45 sanzioni effettuate dalla Polizia Municipale tra agosto e ottobre 2020 e le 100 persone che sono state convocate hanno infatti già dimostrato di rappresentare un forte deterrente a che non effettua una corretta raccolta differenziata. Nelle aree del capoluogo, del centro storico e delle frazioni dove sono state collocate le apparecchiature di ripresa video, in questo periodo hanno scattano foto e realizzano filmati anche di notte per un totale di oltre 4.000 immagini. Finalmente vita dura per chi si ostina a non rispettare le regole.

