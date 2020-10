Perugia, allarme furti: anziane derubate in casa mentre stanno dormendo

24 ottobre 2020 a

Anziane derubate in casa a Perugia mentre stanno dormendo. Sono due episodi distinti quelli che hanno richiesto l'intervento della polizia di Stato. Le vittime sono due donne di 87 e 90 anni, una vita trascorsa insieme al proprio marito, nella gestione di un’importante azienda la prima ed una vita trascorsa accanto ai propri studenti, come insegnante, la seconda.

Nel caso della novantenne il furto è avvenuto alle 4 di notte. La nonnina, svegliata da un rumore, vede la finestra spalancata e si rende subito conto di aver ricevuto la visita dei ladri che le hanno portato via due orologi e tre anelli, uno dei quali con una pietra incastonata. La donna di 87 anni ha invece seri problemi di salute e difficoltà a deambulare. L'episodio nel pomeriggio. L'anziana si è appena svegliata dal proprio riposo pomeridiano e una cara amica della donna, giunta per una visita, si accorge di una finestra della camera degli ospiti forzata ed aperta. Sottratti servizi interi di argenteria, vasi e vari vassoi sempre in argento, fra questi anche dei preziosi antichi.

La Sala Operativa della Questura di Perugia, considerate le difficoltà di movimento delle donne, ha inviato direttamente i poliziotti per raccogliere le denunce.

