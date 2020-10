Emergenza Covid in Umbria, record di positivi: +525 in 24 ore. Balzo dei ricoverati a 228, +19% in terapia intensiva

Ale.Ant. 24 ottobre 2020 a

Nuovo record di positivi in Umbria: 525 contagiati in più in 24 ore. E' il dato fornito dalla Regione dell'Umbria aggiornato alle 12,05 del 24 ottobre. Gli attualmente positivi arrivano a quota 4.026. Balzo dei ricoverati: sono 228: + 24 in 24 ore. Aumento deciso anche delle terapie intensive, che toccano quota 25 unità. Erano 21 il giorno precedente. Altri due i morti. Il numero dei decessi dall'inizio della pandemia è di 102. I guariti salgono a 2.704 (+132). Sono 3.913 i tamponi effettuati nell'ultimo giorno. Sul fronte rianimazioni, al netto dei decessi l'aumento percentuale tra il 23 e il 24 ottobre è del 19%.

