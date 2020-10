Terni, operaio trovato morto a 45 anni nella sua abitazione: cause naturali

Il tragico ritrovamento nella zona di via Marzabotto, a Cospea

24 ottobre 2020 a

a

a

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nella propria abitazione, a Terni, al quartiere di Cospea, nella mattinata di sabato 24 ottobre 2020.

Si tratta di un operaio, che lavorava presso un'azienda della zona industriale di Maratta, senza alcun precedente penale, né problematiche acclarate legate alla salute, almeno a quanto è stato possibile accertare. Viveva in un appartamento in via Marzabotto. Appare quindi praticamente certo si sia trattato di un decesso per cause naturali, tanto che, con ogni probabilità, il magistrato di turno dovrebbe riconsegnare la salma ai familiari quanto prima.

Erano stati gli stessi familiari a dare l'allarme, visto che non rispondeva al telefono né si avevano notizie di lui. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuto un equipaggio della squadra Volante della questura di Terni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.