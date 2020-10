Covid, muore Sabrina Caselli ex vicesindaco di Corciano. Betti: "Abbiamo un numero di contagi impressionante"

24 ottobre 2020 a

E' morta per Coronavirus Sabrina Caselli, vicesindaco di Corciano nella prima giunta Betti. Ne ha dato notizia il sindaco Cristian Betti.

“Non riesco davvero ancora a capacitarmi - ha detto il primo cittadino - e sono sinceramente provato ed addolorato. Sabrina è stata una donna davvero speciale. Brillante, solare, umana, generosa, sensibile. Bravissima ed insostituibile sia come educatrice che come membro dell'amministrazione comunale”. Caselli è stata vicesindaco e assessore alle politiche sociali nella sua prima giunta 2013 – 2018.

"Sabrina era prima di tutto, per me, un'amica, e mi mancherà da morire. Mando un abbraccio, di vero cuore, a Ivo, Alessio e Ilenia. E a loro dico che, quando questo flagello scomparirà, sapremo ricordare Sabrina come merita”,

Il sindaco ha fatto riferimento anche alla situazione sanitaria del Comune: “i numeri crescono e Corciano ha dei numeri impressionanti, la gran parte dei contagi sono riconducibili ad ambiti familiari e amicali".

