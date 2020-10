Cocaina e marijuana nell'auto con dentro un pitbull: giovane donna denunciata dei carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga

Il controllo davanti a una discoteca chiusa di Narni scalo

24 ottobre 2020 a

a

a

Una donna di 29 anni, residente a Foligno, è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Amelia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovata in possesso di cocaina e marijuana.

La denuncia è scattata a seguito di un controllo condotto intorno alle 22,45 di venerdì 23 ottobre 2020 quando personale in borghese dell'Arma aveva notato una Golf nei pressi di una discoteca attualmente chiusa di Narni scalo. E' stata così fatta arrivare una gazzella dei carabinieri, dalla stazione di Narni scalo, e i militari si sono avvicinati, notando all'interno della macchina tre persone e un cane pitbull, estremamente aggressivo nei confronti dei tutori dell'ordine.

I carabinieri alla fine sono riusciti a perquisire la macchina e hanno trovato cinque involucri contenti cocaina, per poco più di 3 grammi, più altri 5 grammi di marijuana. Le tre persone nell'auto sono state così condotte in caserma. Si trattava di due albanesi, di 25 e 26 anni, già noti alle forze dell'ordine, e della 29enne che vive a Foligno, che si è assunta tutta la responsabilità della presenza della droga. Solo per lei, quindi, è scattata la denuncia a piede libero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.