Emergenza Covid, Umbria inclusa dal ministero tra le regioni per cui si prospetta il lockdown

L’Umbria rientra tra le nove regioni (con Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Pa Bolzano, Puglia,Valle d’Aosta e Veneto) collocate in uno scenario che prevede il lockdown generalizzato, secondo il documento predisposto da Iss-Ministero e Regioni nelle scorse settimane. Nel report di venerdì 23 ottobre, che prende in considerazione il periodo 12-18 ottobre, l’Umbria ha un Rt (indice di contagio) pari a 1,75. “Casi in aumento in entrambi flussi. Viene rilevato”, è scritto nel documento ministeriale, “un forte ritardo di notifica dei casi nel flusso Iss che potrebbe rendere la valutazione di questi indicatori meno affidabile. Rt sopra uno in tutto l’intervallo di credibilità al 95%. In aumento i focolai attivi. Forte aumento dei casi fuori catene di trasmissione”.



