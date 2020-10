Concorsopoli, intercettazioni ammesse dal giudice. Escluse solo per l'accusa di abuso d'ufficio

Ale.Ant. 24 ottobre 2020 a

a

a

Sono state ammesse tutte le intercettazioni dell’inchiesta sui concorsi truccati in sanità, a parte quelle relative al reato di abuso d’ufficio. Restano in piedi, come fonte primaria di prova, per l’associazione per delinquere, il favoreggiamento e la rivelazione dei segreti d’ufficio, contestati a vario titolo ai 39 imputati.

Secondo il gup, Angela Avila, la pena edittale per l’abuso d’ufficio è inferiore a quella prevista per l’autorizzazione alle intercettazioni. Intanto la requisitoria dei pm Paolo Abbritti e Mario Formisano è fissata per il 3 novembre. La conclusione dell’udienza preliminare è prevista per il mese di dicembre.



