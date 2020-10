Umbria, ubriaco alla guida e con la droga in tasca: denunciato

24 ottobre 2020 a

Sorpreso ubriaco alla guida e con la droga in tasca. E’ successo durante un controllo straordinario del territorio, messo in atto dai carabinieri della compagnia di Città di Castello. In particolare i carabinieri del Radiomobile hanno deferito un 31enne abitante nel centro tifernate, sorpreso alla guida dell’auto con un tasso alcolemico tre volte superiore il massimo consentito. Per di più è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Il fenomeno degli ubriachi al volante è molto diffuso in Altotevere, malgrado l'azione di contrasto portata avanti dalle forse dell'ordine. I controlli hanno riguardato essenzialmente Umbertide, San Giustino e Citerna.

