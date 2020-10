Covid in Umbria, si potenzia il personale: 28 medici in più nelle Usca

Da lunedì saranno rafforzate le Unità speciali sul territorio

Le Usca, Unità speciali di medici continuità assistenziali, saranno potenziate in tutta l’Umbria di ventotto unità già dall’inizio della prossima settimana. In questa fase, infatti, come già evidenziato dal commissario anti-Covid, Antonio Onnis, le Usca vengono considerate decisive per evitare il ricorso al ricovero in ospedale, intervenire tempestivamente per gestire a domicilio il decorso del virus, monitorare le condizioni cliniche dei casi sospetti e dei soggetti positivi al Covid-19 ed eseguire trattamenti mirati. Quattordici le unità che entreranno in servizio nell’Azienda Usl Umbria 1 e altrettante nella Usl Umbria 2.

“La funzione strategica di sorveglianza sanitaria territoriale per contrastare l’avanzata del contagio e gestire il paziente, fin quando possibile, a domicilio - dichiara il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino - viene garantita dalle Usca, unità speciali di continuità assistenziale presenti da alcuni mesi nei sei distretti sociosanitari di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina”. Nell’Azienda Usl Umbria 2 già dalla giornata di lunedì i quattordici professionisti prenderanno servizio dopo aver effettuato un’importante attività di formazione e addestramento. I nove medici di Terni andranno ad affiancare, nelle sedi di viale Trento e Colleluna, i sei professionisti già impegnati al distretto di Terni diretto da Stefano Federici mentre nel distretto di Foligno diretto da Giuliana Fancelli si passerà da 5 a 10 unità nella postazione di via Vignola.



