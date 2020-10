Covid in Umbria, hotel per la quarantena individuati a Città di Castello e Deruta

Il commissario regionale anti-Covid, Antonio Onnis, ha confermato che entrambi gli alberghi saranno operativi già la prossima settimana

Hotel Covid, dopo Città di Castello c’è Deruta. Saranno quindi due le strutture presto operative nella regione per ospitare coloro che, per svariati motivi, non possono fare a casa il periodo di quarantena. Il commissario regionale anti-Covid, Antonio Onnis, ha confermato che anche l’hotel di Deruta sarà presto operativo, probabilmente già la prossima settimana. L’assessorato alla sanità sta contestualmente lavorando per incrementare il personale sanitario. Una ricognizione sui fabbisogni delineati dalle Aziende ospedaliere e sulle graduatorie esistenti è stata richiesta dall’assessore Luca Coletto che ha dato anche mandato, attraverso la delibera 959, di effettuare un potenziamento laddove si renda indispensabile per fronteggiare l’emergenza Covid.

