Terni, scatta il piano di controlli contro il Covid. Pattuglie raddoppiate e orari ridotti per i parchi

E’ scattato dalla serata di venerdì 23 ottobre, a Terni, il piano di controlli, deciso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto e adottato con un'ordinanza dal questore. Sono state raddoppiate le pattuglie delle forze dell’ordine in servizio. Intanto arrivano le prime multe elevate dalla polizia di Stato per il mancato uso della mascherina. Proprio in queste ore il sindaco, Leonardo Latini, ha firmato un’ordinanza per limitare gli orari dei parchi pubblici e ha rivolto un appello al senso di responsabilità dei cittadini, con particolare riferimento ai più giovani. Lunedì 26 ottobre si terrà un primo incontro, convocato dal prefetto, per una verifica della situazione generale.

