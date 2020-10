Covid in Umbria, record di richieste per i tamponi nei laboratori privati

Il costo oscilla tra gli 85 e i 120 euro a seconda del centro che si contatta. Operatori costretti a lavorare anche di notte

Fino a dieci giorni di attesa per eseguire un tampone a pagamento. Con un costo che oscilla, generalmente, da 85 a 120 euro. Nella giornata di venerdì era quasi impossibile riuscire a contattare una delle strutture accreditate dalla Regione Umbria per l’esecuzione dei test molecolari. E a Foligno, centro analisi Sammartini, il primo appuntamento utile veniva programmato per lunedì 2 novembre. Colpa dell’improvviso balzo in avanti nelle richieste che ha trovato impreparati gli stessi laboratori privati, a volte costretti anche loro a fare fronte a situazioni di emergenza. Dal Chirofisiogen di Ponte San Giovanni, venerdì pomeriggio, avvisavano che il centro è momentaneamente chiuso per la positività di un familiare di un membro dello staff. “Una misura di prevenzione per la totale sicurezza di tutti”, spiegava telefonicamente una segretaria. Qui, prima di questo stop, i fortunati che riuscivano a trovare la linea libera, potevano vedersi programmare un appuntamento per il tampone anche a 24-48 ore di distanza con il personale costretto ai turni di notte per processare i test nel più breve tempo possibile. Alberto Brugnoni, amministratore delegato del gruppo Brugnoni, ha spiegato che al centro Chirofisiogen ora si eseguono sui 300 tamponi al giorno e a ha annunciato di aver effettuato un ordinativo da 250 mila euro di kit per tamponi “che ci fa stare tranquilli per diversi mesi”. “Peraltro - ha aggiunto - l’azienda con cui abbiamo concluso l’accordo ci garantisce la possibilità di poter utilizzare il doppio, o addirittura il triplo se necessario, dei due macchinari indispensabili per il processo, l’estrattore e il Prc”.

Attesa per la prossima settimana l’autorizzazione all’esecuzione dei test molecolari anche per i centri prelievi, sinora esclusi. La richiesta di tamponi ai laboratori privati, infatti, è destinata ad aumentare sensibilmente anche in virtù del fatto che la sanità pubblica (in Umbria come nel resto d’Italia) è messa in seria difficoltà dal Covid. La Direzione sanità regionale ha dovuto rivedere le disposizioni in materia di tracciamento: ora vanno diagnosticati tempestivamente i sintomatici e isolati i contatti stretti senza testarli al tempo 0. Annunciato anche lo stop dei tamponi a possibili asintomatici e contatti stretti. Il commissario anti-Covid, Antonio Onnis, ha anche parlato di un possibile allargamento del tracciamento e dei test antigenici a medici di famiglia e farmacie. “Ci mettiamo come sempre a disposizione - evidenzia Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria - Siamo pronti a organizzarci con la presenza di infermieri ma, ovviamente, aspettiamo la delibera della presidente Donatella Tesei per conoscere i dettagli”. Nessuna novità, invece, sul fronte vaccini antinfluenzali nelle farmacie. “Forse se ne riparlerà a metà dicembre - evidenzia Luciani - al momento non ci sono possibilità”. Assicurate, invece, le scorte di mascherine e disinfettanti.

