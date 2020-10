Umbria, motorino tampona auto davanti alla scuola: un ferito

23 ottobre 2020 a

a

a

Alle 8 di giovedì 23 ottobre a Città di Castello in viale Armando Diaz, vicino all’ingresso del liceo Plinio il Giovane, si è verificato un incidente. Un ciclomotore condotto da un minorenne ha tamponato una Renault Clio condotta da una donna, entrambi residenti a San Giustino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Città di Castello che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge e regolare traffico. Inoltre è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato all’ospedale di Città di Castello il conducente del ciclomotore che era caduto a terra. Per sua fortuna ferite e lesioni non gravi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.