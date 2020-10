Covid in Umbria, tre morti e nuovo record di positivi: + 447 in 24 ore

Sono stati 3.595 i tamponi eseguiti, sale a 204 il numero delle persone ricoverate

Tre morti e 447 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono i numeri, purtroppo ancora da record, sull'andamento del Covid in Umbria che emergono dal Bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a venerdì 23 ottobre. Sale dunque a 3.635 il numero degli attualmente positivi (+11% dal giorno precedente) e 4.977 le persone in isolamento. Sono 204, invece, le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria (68 a Perugia, 60 a Terni, 28 a Città di Castello, 19 a Foligno, 29 a Pantalla) di cui 21 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.595 i tamponi eseguiti. Salgono, invece, a cento i decessi registrati in Umbria dall'inizio dell'emergenza.

