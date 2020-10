Terni, giovane coltiva 16 piante di canapa indiana: scoperto e denunciato dai carabinieri

I militari sono entrati in azione perquisendo prima un capanno per il rimessaggio degli attrezzi, poi un'abitazione di Arrone.

Coltivava canapa indiana, ma è stato scoperto dai carabinieri. Un ternano di 26 anni è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai militari del comando stazione di Arrone, nell’ambito dei controlli che l’Arma sta conducendo nella lotta della diffusione e dell’uso di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre 2020 quando le attenzione di militari si sono concentrate proprio su questo 26enne, già noto alle forze di polizia. I carabinieri hanno infatti deciso di perquisire un capanno per il rimessaggio di attrezzi, che si trova ad Arrone in un fondo di proprietà del genitore non convivente dell'indagato. Qui i militari hanno trovato 16 piante di canapa indiana, in fase di essiccazione, alte circa 50 centimetri, per un peso complessivo di quasi un chilo (940 grammi, per la precisione).

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 4 grammi di sostanza stupefacente. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato ed è scattato il deferimento alla procura della Repubblica in stato di libertà del giovane.

