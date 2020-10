Emergenza Covid in Umbria, nuova stretta: chiusi tutti i Cup interni agli ospedali delle Usl

23 ottobre 2020 a

Nuova stretta anti Covid nelle strutture sanitarie: verranno chiusi i centri prenotazione nei nosocomi. A seguito delle nuove disposizioni regionali relative all’emergenza Covid-19, la Usl Umbria 1 chiuderà dal 23 ottobre gli sportelli Cup interni agli ospedali. Rimarranno aperte, e sono già in corso di potenziamento, le postazioni presenti nei distretti e nei centri di salute del territorio. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso i Farma Cup nelle farmacie abilitate, il Numero Umbria Salute (Nus) 800.63.63.63 (ore 8-18 dal lunedì al venerdì esclusi festivi, servizio gratuito da telefono fisso e mobile). Usl 1 raccomanda, quando possibile, di privilegiare le prenotazioni online da www.cupumbria.it. Presso gli ospedali rimarrà disponibile un punto Cup di secondo livello per il pagamento delle prestazioni già programmate. Stesso provvedimento sarà preso dalla Usl Umbria 2.

Intanto ieri la presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato le due ordinanze per la riconversione degli ospedali di Spoleto e Pantalla a nosocomi Covid. In entrambi gli atti viene specificato che “al termine dell’emergenza

verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto anche conto delle indicazioni del redigendo piano sanitario regionale”.

In particolare l’ospedale di Pantalla, che ha adibito 30 posto letto di terapia sub intensiva, ieri era arrivato quasi alla saturazione, con 29 soggetti ricoverati.

