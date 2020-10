Covid in Umbria: ricoveri a +124% in una settimana, occupazione delle terapie intensive quasi raddoppiata

Ale.Ant. 23 ottobre 2020 a

Nell’ultima settimana in Umbria ci sono stati 107 nuovi ricoveri per Covid. Si è passati da 86 a 193: +124,42%. Con i posti occupati in rianimazione quasi raddoppiati (da 12 a 22: +83,3%) in sette giorni. Ben 3.360 i contagiati in più dal 1 ottobre. Il picco ieri, con 407 nuovi positivi in 24 ore. Sono 62 i ricoverati all’ospedale di Terni, 58 (12 in terapia intensiva) a Perugia (10 in tp), 29 a Pantalla, 28 a Città di Castello e 16 a Foligno. Ecco i dati dell’ennesimo incremento record del cuore verde. Una diffusione rapida che prospetta gli scenari peggiori. Siamo al 40% d lockdown, bisognerà passare al 60% se restano questi i numeri, fa sapere la Regione.

