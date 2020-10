Perugia, stuprata dopo la discoteca: il violentatore si è costituito

Fra. Mar. 23 ottobre 2020 a

Ora è davvero finita. Matteo Cincini, l’ex benzinaio adesso 34enne si è costituito ieri nel carcere di Spoleto. L’uomo infatti è stato condannato in via definitiva a sette anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di Perugia che, all’epoca dei fatti aveva circa vent’anni. Cincini, che ha sempre sostenuto la versione - ritenuta dunque inverosimile dai giudici che lo hanno condannato - che la giovane fosse consenziente, aveva già provato a costituirsi il giorno prima. Ma non essendo ancora arrivato l’ordine di carcerazione all’ufficio esecuzioni, era stato impossibile entrare in carcere. Ieri invece lo ha fatto. E così, dopo quasi nove anni - i fatti avvennero alla vigila di Natale del 2011 - il responsabile di quel brutale stupro, avvenuto al termine di una nottata in discoteca al Cantiere 21, pagherà per quel che ha fatto. La vittima invece, forse, dopo aver avuto giustizia, potrà riprendersi pian piano la sua vita e quella libertà, che n tutti questi anni aveva messo da parte per paura.



