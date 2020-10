Coronavirus in Umbria, arriva il software anti fila, per scaglionare i tamponi ai drive-through

23 ottobre 2020 a

L’intenzione è cancellare le file chilometriche e rendere più efficienti i pit stop dell’Umbria in cui positivi e sospetti tali si riversano per avere un responso. Umbra Salute e Umbria digitale stanno ultimando un software con cui, finalmente, i tamponi dovrebbero essere scaglionati nell’arco del tempo in cui i pit stop stessi sono aperti. Secondo quanto appreso, gli appuntamenti, in virtù di questo software dovrebbero essere quindi forniti in fasce di 15 minuti. La enorme pressione dei tamponi, e il numero relativamente contenuto di pit stop, ha infatti mandato in tilt in molti casi la circolazione automobilistica prima in via dei Filosofi e poi a Santa Lucia e ha costretto i cittadini ad attese interminabili e poco giustificabili in un mondo digitalizzato come il nostro. Il software, secondo quanto si apprende, dovrebbe poter essere messo in funzione già la prossima settimana e iniziare immediatamente a svolgere la propria funzione.

Questa non sarebbe l’unica idea per alleggerire il peso che gli addetti ai lavori si trovano a gestire senza personale a sufficienza. Mutuando quel che già sta accadendo altrove si ipotizza di costruire una sorta di sistema in cui i positivi possono registrarsi e fornire i contatti che hanno avuto nei giorni precedenti. Il sistema potrebbe quindi generare un alert, magari un messaggio telefonico che avverta appunto i contatti. Una sorta di Immuni regionale solo per positivi e contatti.



