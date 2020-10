Coronavirus in Umbria, i pazienti no Covid alle cliniche private: accordo in arrivo

23 ottobre 2020 a

Oncologia, Ortopedia, Oculistica, Breast Unit: sono solo alcune delle specialità ospedaliere che nel giro di pochissimo tempo dovrebbero essere dirottate nelle cliniche private. Con lo tsunami Covid si va verso il blocco pressoché totale delle chirurgie degli ospedali pubblici, eccezion fatta per le urgenze e gli interventi maggiori non procrastinabili. Il tutto dovrebbe avvenire riattivando il protocollo già messo in piedi in primavera-estate tra Regione e cliniche private.

Ieri mattina i rappresentanti di Aiop e Aris hanno incontrato i titolari delle cliniche private dell’Umbria per riferire loro nel dettaglio quanto emerso nell’incontro di mercoledì mattina con Andrea Casciari, ex commissario straordinario dell’ospedale di Terni, ora in forza alla task force Covid regionale.

I rappresentati hanno già dato ampia disponibilità ad accogliere le richieste che arrivano dalla Regione. E stavolta sembra che oltre all’Azienda ospedaliera di Perugia, anche quella di Terni chiederà aiuto alle strutture private dove andranno solo i pazienti non Covid. Durante la prima ondata erano stati fatti solo pochi interventi dato che poi la situazione si era tranquillizzata. Ora si riparte. I provati sono al momento in attesa di una nuova convocazione.

