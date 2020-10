Coronavirus in Umbria, i contagi volano in Rsa e monasteri

Francesca Marruco 23 ottobre 2020 a

Ci sono diverse situazioni legate ai contagi Covid che, più di altre, creano preoccupazione agli addetti ai lavori. Si tratta dei casi all’interno delle Rsa, dei conventi e degli istituti sanitari. Insomma tutte quelle comunità chiuse, micro universi che, per la loro conformazione, rischiano, più di altre realtà, di essere soggiogate dal virus. E i numeri, solo di alcune di queste comunità, quelle che per prime stanno evidenziando delle criticità, non lasciano sperare nulla di buono. A Perugia desta particolare preoccupazione la situazione del convento di Sant’Erminio. All’interno del monastero di clausura si sono infatti registrati fino ad ora 23 casi di positività. E’ in corso lo screening a tappeto di tutte le religiose per scongiurare che emergano altri casi e le suore positive sono state messe in isolamento.

Non va meglio alla residenza per anziani Fontenuovo di Perugia. Lì, al momento, si registrano 10 positivi: 5 sono ospiti e 5 sono operatori. Tra questi c’è anche un membro della direzione medica. Anche in questo caso, la Usl Umbria 1 sta provvedendo al tampone per tutti i facenti parte della comunità. I risultati dovrebbero arrivare già oggi.

Se Perugia preoccupa non è da meno Assisi. Nella città del poverello infatti, l’istituto Casoria registra il contagio di 12 ospiti, 5 operatori e 15 suore. E il tutto senza che i tamponi a tappeto siano terminati. In merito alla situazione del Casoria ieri è intervenuto anche il sindaco, Stefania Proietti. “Già da ieri, appena appresa la notizia - si legge in una nota - l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per supportare le suore che gestiscono la struttura coadiuvandole nella gestione degli ospiti, sia positivi che negativi, e in tutte le altre incombenze legate allo stato di necessità” Il sindaco di Assisi annuncia inoltre l’annullamento le manifestazioni che nei prossimi giorni si sarebbero dovute svolgere in città, come Unto (Unesco, Natura, Territorio, Olio) in programma durante le festività di Ognissanti, rinviato anche il Premio Federico Falchetti e anche la tradizionale Fiera dei morti del 31 a Santa Maria degli Angeli. Le situazioni di Perugia e Assisi nelle comunità chiuse non sono le uniche a far dormire sonni poco tranquilli alle autorità sanitarie.

Intanto c’è anche chi si mette in auto isolamento e, per trasparenza lo rende noto. A Perugia, il titolare del Forno Pioppi ha pubblicato un post sul profilo Facebook dell’attività commerciale avvertendo della positività e dell’indagine epidemiologica attivata. “Prima dell’intervento Asl, abbiamo deciso di chiudere, riapriremo quando sarà possibile farlo in sicurezza”.



