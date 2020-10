Covid in Umbria, 7 positivi in più in un giorno

22 ottobre 2020 a

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di sette nuovi casi di positività nel nostro territorio comunale. I soggetti sono in isolamento domiciliare: uno di loro è residente in un Comune limitrofo, due sono dello stesso nucleo familiare, mentre uno fa parte di una famiglia già colpita dal virus. E' stata inoltre comunicata la guarigione di un nostro concittadino che era sottoposto a isolamento domiciliare. Attualmente sono 42 i soggetti positivi al Covid presenti nel Comune di Umbertide e tutti si trovano in isolamento domiciliare”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.

