Covid in Umbria, 15 suore contagiate al Casoria

Sono complessivamente 127 i casi positivi ad Assisi giovedì 22 ottobre, 18 in più rispetto al giorno precedente, secondo i dati forniti dal Cor (Centro operativo regionale). Al Casoria, l’istituto per ciechi pluriminorati, sono aumentati i contagi, in tutto sono 15 le suore risultate positive al tampone e una decina gli assistiti. Per quanto riguarda le scuole, restano 6 le classi in isolamento (su 319) e sono calati a 6 gli studenti positivi su una popolazione studentesca di 6 mila unità. Infine per evitare la diffusione del Covid-19 l’amministrazione comunale retta dal sindaco Stefania Proietti ha deciso di annullare le manifestazioni che nei prossimi giorni si sarebbero dovute svolgere in città, come Unto (Unesco, Natura, Territorio, Olio) in programma durante le festività di Ognissanti, rinviato anche il Premio Federico Falchetti e anche la tradizionale Fiera dei morti del 31 a Santa Maria degli Angeli.

