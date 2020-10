Spoleto, decisione improvvisa sull'ospedale: chiude il pronto soccorso

22 ottobre 2020 a

Il pronto soccorso di Spoleto chiuderà alle ore 20 di oggi, giovedì 22 ottobre. Per riaprire, nella migliore delle ipotesi, l'1 febbraio. Ossia all'indomani della fine del coinvolgimento dell'ospedale della città del festival nella rete delle strutture sanitarie umbre attivate per l'emergenza Covid. E' stato il sindaco, Umberto De Augustinis, a darne notizie durante la seduta del consiglio comunale che si è svolta a distanza e che già era dominata dal tema Covid Hospital, dopo che l'ordinanza della presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, aveva incluso il San Matteo degli Infermi - a sorpresa, ha detto il sindaco nei giorni scorsi - tra le strutture dedicate alla pandemia. E nel quale resterebbero, almeno per i prossimi tre mesi, sono i reparti di dialisi, oncologia e radioterapia.

