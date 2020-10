Foligno, mangia funghi e si sente male: 60enne ricoverato in ospedale

22 ottobre 2020 a

Mangia funghi velenosi e finisce in ospedale con crampi e vomito. Si è trattato di un'intossicazione da funghi per l'uomo di circa 60 anni che, dopo aver accusato forti dolori, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, dove i sanitari diretti dal dottor Giuseppe Calabrò gli hanno prestato le prime cure. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì. Attualmente l'uomo è ricoverato in ospedale in condizioni cliniche giudicate buone dai sanitari che lo stanno seguendo.

