Covid in Umbria, 36 positivi e tre classi chiuse

22 ottobre 2020

a

a

“Oggi giovedì 22 ottobre i dati parlano di 6 nuovi positivi e 2 guariti per cui il numero complessivo nel territorio comunale è di 36 positivi, numeri relativamente tranquillizzanti in un contesto regionale complesso. Sono state chiuse tre classi scolastiche di istituti superiori e tutti i ragazzi sono in isolamento domiciliare, dopo che sono stati trovati alcuni casi positivi. Ciò non vuole dire che anche tutti gli altri siano positivi. La misura di chiusura è prudenziale”. E’ in sintesi il succo del bollettino giornaliero fornito dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, il quale ha ricordato anche che “nella nostra sede ospedaliera sono ricoverati 29 degenti sui 30 posti resi disponibili nel reparto Covid con relativa sofferenza di alcuni reparti ospedalieri”.

