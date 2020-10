Morta di Covid una donna ricoverata all'ospedale Santa Maria di Terni. Ad Amelia in quarantena la giunta comunale

22 ottobre 2020 a

Ancora una morte per il Coronavirus all'ospedale Santa Maria di Terni. L'azienda ospedaliera ha reso noto, nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre 2020, il decesso di una donna di 86 anni positiva al Covid, ricoverata nel reparto di rianimazione.

Intanto ad Amelia, in provincia di Terni, l'intera giunta comunale è stata messa in isolamento fiduciario, dopo la accertata positività dell'assessore Federica Proietti. Quindi, il sindaco, Laura Pernazza, l'assessore e vicesindaco, Andrea Nunzi, la stessa Proietti e i colleghi assessori Avio Proietti Scorsoni e Antonella Sensini si sono dovuti isolare e ricostruire la mappa dei loro contatti. Proietti è in isolamento contumaciale e la giunta è rimasta coinvolta proprio perché uno degli ultimi contatti fra gli amministratori – sottoposti a tampone – è stato proprio quello dell’ultima giunta dei giorni scorsi. Sempre ad Amelia è stato riattivato il Centro operativo comunale (Coc), da ieri fino a cessata esigenza, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza alla popolazione e alla gestione delle criticità.

