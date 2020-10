Terni, tentato furto in un negozio di calzature a Città Giardino: poliziotto fuori servizio fa arrestare il ladro

22 ottobre 2020 a

Ancora un furto tentato di notte in un negozio di Terni, dopo quello andato a buon fine, per i malviventi, a danno dell’esposizione della boutique Il Conte, in via Barbarasa. Stavolta, invece, il colpo è andato all’aria grazie alla prontezza di un poliziotto appena smontato dal servizio, che ha notato il ladro e ha allertato i colleghi.

E’ successo la notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre 2020 nella zona di Città Giardino e ad essere preso di mira è stato un noto negozio di calzature. Mentre stava rientrando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro, l’agente ha notato un uomo che stava cercando di scassinare proprio la vetrina del negozio. Ha subito invertito il senso di marcia della sua auto, per avvicinarsi, e contestualmente ha avvertito i colleghi attraverso il 113. Il malvivente, vista l’operazione effettuata dalla macchina, ha capito di essere stato scoperto e si è dato alla fuga. E’ riuscito però a percorrere poche centinaia di metri perché nel frattempo è arrivata sul posto una Volante che, dopo un breve inseguimento, lo ha immobilizzato.

L’uomo, un 37enne ternano già noto come tossicodipendente, aveva ancora con sé gli arnesi da scasso con i quali aveva danneggiato la vetrina del negozio. Gli uomini della Volante lo hanno così arrestato per tentato furto pluriaggravato, in flagranza di reato, e portato in carcere in attesa della direttissima.

