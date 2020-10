Emergenza Covid da record in Umbria: 407 nuovi positivi in 24 ore, altri due morti e 21 ricoveri in più

Ale.Ant. 22 ottobre 2020 a

L'andamento del Covid in Umbria continua a superare ogni record giornaliero. Sono 407 i casi positivi in più riscontrati nelle ultime 24 ore, dato aggiornato alle 12 del 22 ottobre. Sono oltre quattromila i tamponi effettuati in un giorno. Due i nuovi decessi. E' quanto riportato dalla Regione Umbria nel bollettino giornaliero. Ammontano a 21 ricoveri in più registrati, di cui due in terapia intensiva. In isolamento contumaciale sono finiti 196 soggetti. Secondo la Fondazione Gimbe l'incremento dei contagi in Umbria nell'ultima settimana è da record nazionale.

