Perugia, il prete anti Covid don Gaetano lascia la parrocchia di Elce. Nessuna risposta ai fedeli che chiedevano di confermarlo

Sabrina Busiri Vici 22 ottobre 2020

a

a

A Perugia con la messa delle 11 don Gaetano saluterà domenica 25 ottobre quella che è stata per due anni la sua parrocchia: Elce. Lo farà, come sempre, con il sorriso e quella naturale bonomia grazie alla quale ha avvicinato praticanti e non. Di lui si è parlato addirittura in Giappone, quando durante il lockdown si è inventato la messa col megafono recitata dal terrazzo della canonica proprio per restare in contatto con i suoi parrocchiani. Sempre durante la tempesta Covid ha organizzato la raccolta di generi alimentari da distribuire ai chi nel quartiere aveva più bisogno. Non solo: vista l’impossibilità di benedire le case durante la Pasqua per le restrizioni sanitarie, lo ha fatto a luglio, quando la stretta si è allentata. Questo spiega perché lascia nell’intera parrocchia un grande vuoto, al punto che è stata inviata all’arcivescovo di Perugia una lettera con la quale è stato chiesto di far rimanere don Gaetano a Elce. La missiva, però, non ha avuto risposta.

