Scarichi illeciti in un torrente, la Guardia di finanza scopre titolare di autolavaggio e condominio

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia ha scoperto un pericoloso sversamento di acque reflue nel torrente Rigo , affluente del fiume Nestore a carico del titolare di un autolavaggio e di un condominio .

Sulla scorta di accertamenti svolti in collaborazione con funzionari dell'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) sono emerse violazioni delle più disparate norme in materia di tutela ambientale, evasione fiscale e diritti dei lavoratori. Il titolare dell'autolavaggio, un egiziano di 35 anni, invece di riversare le acque reflue prodotte dall'attività all'interno della fognatura pubblica, riversava i liquidi illecitamente nel corso d'acqua. I finanzieri hanno rilevato che sversavano illecitamente rifiuti liquidi nel torrente anche i residenti nel condominio.

All'imprenditore, inoltre, sono state contestate anche altre violazioni per mancata emissione di ricevute fiscali, impiego di un lavoratore in nero e omesso versamento dei contributi previdenziali per i propri dipendenti.

L'uomo rischia fino a 3 anni di arresto e 50 mila euro di ammenda, oltre a sanzioni amministrative di circa 23 mila euro per le infrazioni alle norme tributarie e previdenziali. Pesanti pene pecuniarie sono previste anche per gli abitanti dello stabile.



