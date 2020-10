Covid in Umbria, ad Assisi tra i 109 positivi anche 5 suore

Appello del sindaco Stefania Proietti al rispetto delle regole

Covid, sono 109 i casi positivi ad Assisi. Si sono registrati anche 8 situazioni di positività all’interno dell’istituto Casoria per ciechi pluriminorati, che hanno interessato 5 suore e 3 assistiti; sono tutti in isolamento. Ovviamente nella struttura protetta sono stati attivati, come previsto, tutti i protocolli sanitari per i positivi e per le altre persone che si trovano o lavorano nella struttura. Il sindaco Stefania Proietti è in contatto costante con l’istituto e con le autorità sanitarie, viste la delicatezza della situazione e la fragilità degli assistiti, coadiuvando le operazioni di assistenza. “Questa nuova ondata di pandemia desta molta preoccupazione, in particolare la diffusione del contagio con numeri ai quali ad Assisi non eravamo abituati ha dichiarato il sindaco Stefania Proietti - pertanto invito per l’ennesima volta i cittadini al massimo senso di responsabilità, a evitare tutti i contatti non necessari, a ottemperare a tutte le regole per contenere la diffusione del virus, indossando sempre, all’aperto e al chiuso, la mascherina, igienizzando le mani, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza. Soltanto osservando rigidamente le prescrizioni possiamo salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari”.

