Concorso vigili a Perugia, si rifà tutto a novembre

La data non è ancora stata fissata ma il concorso per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, annullato a causa di vizi di forma su alcune buste contenenti gli elaborati, si farà nei primi giorni di novembre, senza costi aggiuntivi per l’ente. L’assessore comunale al Personale, Luca Merli, non vuole perdere tempo e spinge sull’acceleratore per sanare questo ritardo “dovuto a un eccesso di trasparenza da parte nostra”. Intanto mercoledì in giunta lo stesso Merli ha presentato un progetto che prevede incentivi per gli agenti della municipale, stanziando oltre 120 mila euro. Un ulteriore passo in avanti per il potenziamento della sicurezza.

