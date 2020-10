Terni, in quarantena sei classi della media Alterocca. Aumentano i positivi al dipartimento di prevenzione

Studenti a casa da giovedì 22 ottobre 2020, ma la settima classe svolgerà le lezioni regolarmente in presenza

21 ottobre 2020 a

Ancora una giornata calda, per quanto concerne le positività al Covid a Terni.

Innanzitutto cresce il numero dei contagiati tra il personale del servizio di igiene e sanità pubblica – dipartimento di prevenzione, salito almeno a cinque unità. Inoltre sei delle sette classi della scuola media Alterocca, di via Narni, da giovedì 22 ottobre 2020 sono poste in quarantena.

La decisione è stata presa dopo una serie di positività riscontrate dall'Usl Umbria 2 che coinvolgono sia studenti che personale didattico e non. La direzione didattica ha stabilito che invece la settima classe dell'istituto, non avendo avuto contatti diretti con positivi nelle ultime 48 ore, possa proseguire le lezioni in presenza, decisione che ha generato qualche malumore da parte dei genitori degli unici ragazzi “costretti” a scuola dal vivo.

