Covid, in Umbria controlli alla fermata del bus contro gli assembramenti

Controlli alle fermate degli autobus in tutta l’Umbria per sventare il rischio assembramenti tra i giovani. Ieri, nel giorno in cui è entrata in vigore l’ordinanza che prevede la didattica a distanza al 50% per gli studenti delle superiori e la minor capienza (60%) negli autobus, la situazione alle fermate dei bus e alle stazioni era più tranquilla. Le forze dell’ordine e la Prociv in alcune città, come Assisi, sono scese in campo nei punti di raccolta dove si fermano gli autobus. Polizia locale in azione al Giordano Bruno a Perugia e in altri punti caldi della città, dove i vigili sono intervenuti per gestire al meglio l’arrivo e la partenza dei bus scolastici. Al momento in Umbria sono 713 i pullman giornalieri, compresi i 101 mezzi turistici delle aziende private, coinvolte dalla riapertura delle scuole, per gestire l’emergenza Covid.

