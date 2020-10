Spoleto, si perde nel bosco per cercare i funghi: anziano soccorso con l'elicottero

21 ottobre 2020 a

I vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti intorno alle 13 di mercoledì 21 ottobre in un bosco in località Montelirossi, per soccorrere un uomo di circa 80 anni che si era perso durante la ricerca dei funghi. Fortunatamente l'anziano era vigile e collaborativo, anche perché il modello di cellulare in suo possesso non ne permetteva il tracciamento in nessun modo e, dato che il bosco è particolarmente fitto ed impervio in quell'area, è stato impiegato anche l'elicottero Drago 126 proveniente da Arezzo per localizzarlo e soccorrerlo. L'uomo è stato avvistato e successivamente raggiunto dal personale SAF che era a bordo, e accompagnato in zona sicura dal personale di Spoleto.

