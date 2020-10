Covid in Umbria, chiusi tutti gli uffici comunali

21 ottobre 2020 a

Chiusi al pubblico gli uffici comunali di Magione mercoledì a seguito della positività al Covid 19 riscontrata in un dipendente. Nelle due sedi municipali di piazza Giovanni da Pian di Carpine 16 e via Dante Alighieri 2 le attività procederanno come di consuetudine pur restando chiuse al pubblico da oggi mercoledì 21 fino a sabato 24 ottobre compreso. Tutti i colleghi entrati in contatto con la persona contagiata sono già stati posti in isolamento precauzionale. Ad esclusione degli atti urgenti di stato civile e polizia mortuaria, i documenti e le istanze da inviare al Comune potranno essere trasmesse alla Pec [email protected] valida come protocollo. È stata predisposta la sanificazione straordinaria dei locali delle sedi comunali.

