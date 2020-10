Coronavirus in Umbria, record di nuovi positivi: oggi 350 casi e due decessi

21 ottobre 2020 a

L'Umbria continua a sfondare tristi primati che, nella prima ondata di pandemia non erano neanche lontanamente immaginabili. Sono infatti 350 i nuovi casi di contagio emersi oggi nella regione. Una cifra monstre che fino ad ora aveva toccato come massimo il numero di 327. Sintomo, evidente, che il Covid corre velocissimo. E che torna a uccidere: sono due infatti i decessi registrati nelle ultime 24 ore. A guidare le città con più contagi è Perugia con 824 casi, seguita da Terni con 330. L'unico dato confortante nell'aggiornamento di oggi è relativo alle terapie intensive: restano 20, come ieri, i degenti nei reparti di massima gravità. Si registrano invece tre nuovi ricoveri, uno all'ospedale di Città di Castello e due in quello di Foligno.

