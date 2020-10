Covid in Umbria, rifinanziato fondo Restart per aiutare le imprese

La misura consente ai richiedenti di ricevere un prestito fino a 25 mila euro, di cui la metà a fondo perduto

Covid in Umbria, il fondo Restart portato a 28.5 milioni per combattere la crisi dando liquidità ad aziende e liberi professionisti. La misura consente ai richiedenti di ricevere un prestito fino a 25 mila euro, di cui la metà a fondo perduto, se vengono rispettati alcuni requisiti indicati nel bando, fra cui ad esempio l’acquisizione di dispositivi di sicurezza individuali in relazione all’emergenza sanitaria. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni spiega che “il fondo prestiti Re-start è una misura che ha permesso di dare liquidità ad aziende e liberi professionisti messi in ginocchio dalla crisi economica derivante dalla diffusione del virus Covid-19." Data la grande richiesta di finanziamenti è stato dunque essenziale rifinanziare la misura per dare ossigeno ai nostri operatori economici in un momento di grande difficoltà.

