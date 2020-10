Covid in Umbria, un numero di telefono contro la solitudine degli anziani

Si chiama "Servizio Buongiorno” il progetto presentato dall'Auser di Perugia

Arriva in Umbria un nuovo strumento per combattere la solitudine delle persone anziane anche in questo periodo di emergenza Covid. Si chiama "Servizio Buongiorno” il progetto dell’Auser di Perugia, presentato mercoledì mattina nel corso di una video conferenza stampa da Franca Gasparri, presidente dell’associazione di volontariato. “Nel corso della pandemia - ha detto Gasparri - sono state centinaia le persone anziane che ci hanno contattati anche solo per avere un po’ di compagnia al telefono, o perché avevano bisogno di un aiuto. Ora, con il nuovo progetto vogliamo strutturare questo rapporto, mettendo i nostri volontari a disposizione delle persone che ne hanno bisogno”. Il servizio è totalmente gratuito e per accedervi basta contattare Auser al numero 0755005666.

