Aeroporto di Perugia, due nuovi voli Ryanair: rotte per Cagliari e Lamezia da dicembre

Nicola Uras 21 ottobre 2020 a

a

a

Ryanair ha annunciato nuovi voli nazionali dall'aeroporto di Perugia "San Francesco d'Assisi". Si tratta due voli settimanali a tratta, operativi dall'1 dicembre 2020, su Cagliari (Sardegna) e Lamezia Terme (Calabria). Per festeggiare, la compagnia low cost ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 9.99 euro, per viaggi fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre, sul sito Ryanair.com.

Ryanair annuncia la nuova rotta Perugia-Palermo. Due voli a settimana a partire dal 27 ottobre

Il collegamento Perugia-Cagliari partirà il 4 dicembre con voli il lunedì alle 8,15 (arrivo in Sardegna alle 9,25) e venerdì alle 8,20 (arrivo 9,30). Invece il Perugia-Lamezia vola il lunedì alle 8,15 (arrivo in Calabria alle 9,35) e il giovedì alle 21,50 (arrivo 23,10). Gli altri voli operativi dall'aeroporto di Perugia sono quelli per Palermo (Ryanair, dal 27 ottobre), Catania (Ryanair, tutto l'anno), Londra Stansted (Ryanair, tutto l'anno), Tirana (Albawings-BluExpress, tutto l'anno), Rotterdam (Transavia, da aprile), Malta (Ryanair, stagionale estiva), Vienna (Ryanair, da marzo), Bruxelles Charleroi (stagionale estiva).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.