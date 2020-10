Covid in Umbria, sindaci contrari a riconversione ospedale Pantalla

Ferma contrarietà alla scelta della Usl Umbria 1

21 ottobre 2020 a

a

a

No ad una nuova riconversione a ospedale Covid di Pantalla e no all'attivazione di spazi Covid che compromettano i servizi che sono ripartiti nelle scorse settimane. Gli otto sindaci della Media Valle del Tevere mettono nero su bianco la loro ferma contrarietà alla scelta della Usl Umbria 1 di attivare a Pantalla, a partire da sabato scorso, un'area di lungodegenza per ospitare fino a 30 pazienti Covid-19. “Non è condivisibile – spiegano i sindaci – la decisione, peraltro repentina, di predisporre fino a 30 posti letto per malati Covid presso l'ospedale della Media Valle Tevere, pregiudicando nuovamente i servizi riattivati con difficoltà, alcuni dei quali da pochissimi giorni. Nessuno intende sminuire la gravità dell'emergenza in corso, né tantomeno sottrarsi al senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto - dicono - ma è altresì innegabile che gli oltre 60.000 cittadini della Media Valle del Tevere hanno già sostenuto il peso di forti restrizioni e in questa fase le criticità collegate alla seconda ondata vanno distribuite su tutto il sistema sanitario regionale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.