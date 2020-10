Terni, si apre una voragine. Chiusa la strada dopo il casello di Orte

21 ottobre 2020 a

a

a

A causa di una voragine che si è aperta, durante il tardo pomeriggio di martedì 20 ottobre, è chiusa temporaneamente la strada che collega il casello autostradale di Orte con la strada statale 675 Umbro Laziale in direzione Terni. Il traffico in uscita dall’autostrada A1, tra Orte e Narni, è deviato con indicazioni presenti sul posto. Le squadre dell'Anas sono intervenute sul posto per eseguire le prime verifiche tecniche e per programmare quanto prima gli interventi di messa in sicurezza del piano viabile lungo il raccordo. La buca è profonda tre metri. Non si sono verificati incidenti proprio grazie al tempestivo intervento dell’Anas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.