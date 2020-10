Terni, furto con spaccata in una boutique del centro. Ladri in fuga nella notte

21 ottobre 2020 a

Raid con spaccata, nel corso della tarda serata di martedì 20 ottobre, a Terni. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina della boutique Il Conte in via Barbarasa e hanno rubato capi d’abbigliamento e accessori per un valore di 700 euro. Ingenti i danni procurati al negozio d’alta moda in pieno centro storico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori del furto che al momento però sono riusciti a dileguarsi per le strade del centro storico. Gli inquirenti dell'Arma hanno eseguito un accurato sopralluogo e presto saranno visionate anche le videocamere di sorveglianza presenti in zona.

